X Mistrzostwa Ursynowa. Tylko dla orłów

- Tu już nie ma przypadkowych drużyn. Zaproszenia do udziału w turnieju otrzymały zespoły zdecydowanie wyróżniające się na swoim terenie i gwarantujące najwyższy poziom gry – mówi odpowiedzialny za część sportową turnieju trener Maciej Gadowski. W sobotę w eliminacjach zagrają, w grupie A: Legia Warszawa, STF Champion Warszawa, MUKP Dąbrowa Górnicza, MOSP Białystok, FFA Warszawa i SEMP II, w grupie B: Wisła Płock, Stal Mielec, SMS Resovia Rzeszów, Pogoń Siedlce, Elana Toruń i SEMP I. W niedzielę drużyny zagrają w systemie pucharowym, który wyłoni zwycięzcę. Wszystkie mecze na żywo będzie można śledzić w sieci: https://www.facebook.com/MistrzostwaUrsynowa/.

Początek transmisji w sobotę od 8:00, w niedzielę od 9:00.

- Mistrzostwa Ursynowa to ważny sprawdzian i możliwość porównania swoich umiejętności z najlepszymi drużynami z innych makroregionów w danej kategorii wiekowej. To odróżnia nas od wielu komercyjnych turniejów, w których udział może wziąć każdy – mówi trener Gadowski.

Chłopców z rocznika 2005 czeka niebawem kolejna duża zmiana w ich piłkarskiej karierze. Po wakacjach przejdą z dziewiątek do gry na większym boisku w jedenastkach. Będą musieli przystosować się do nowego dla siebie modelu gry, nowych wymagań taktycznych i oswoić z nowymi zadaniami na poszczególnych pozycjach. To dla wszystkich ważny krok w dorosłość i duże wyzwanie.

Wszystkie turniejowe zespoły oczami wyobraźni zapewne widzą się już także na szczeblu międzywojewódzkim w Centralnej Lidze Juniorów. Centralna Liga w kategoriach wiekowych U-19 i U-17 kilka lat temu zastąpiła rozgrywki Młodej Ekstraklasy. W zeszłym roku wystartowały także rozgrywki w kategorii U-15. Rywalizacja odbywa się tam w czterech grupach złożonych z ośmiu drużyn. To tam mierzą się ze sobą najlepsi i głównie stamtąd wyławia talenty sztab szkoleniowy reprezentacji Polski.Dlatego każdemu marzy się gra w elicie, bo wiadomo, tylko walka z równymi bądź lepszymi od siebie pozwala się rozwijać i nabywać nowe umiejętności. Najpierw jednak, żeby trafić na szczyt, młodzi piłkarze wygrać muszą swoje ligi wojewódzkie.

Organizatorem X Mistrzostw Ursynowa jest KS SEMP. Patroni instytucjonalni: Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Patroni medialni: TVP3, RDC, Piłka Nożna, Sport.pl, Passa, HaloUrsynów. Sponsorzy: m.st. Warszawa, Zina, GreenCarrier, R-Gol, Start Hotel Aramis.